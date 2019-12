Progetto Policoro: in un libro la figura del fondatore, don Mario Operti, prete tra Vangelo, giovani e lavoro

“C’è un filo rosso che accompagna queste riflessioni ed è sintetizzabile nelle tre parole del sottotitolo: Vangelo, giovani e lavoro. Si sa che tenerle insieme è quanto di più difficile la pastorale sia in grado di pensare o fare. L’azione è sempre deficitaria rispetto alle idee. Non è così per don Operti, capace di tradurre in progetti le intuizioni che gli provenivano dalla fede cristiana”. Lo si legge nella introduzione al volume “Mario Operti. In cammino ogni giorno – Vangelo. Giovani. Lavoro”, a cura di Bruno Bignami e Erika Perini (Edizioni Palumbi, pp. 282), che pone al centro dell’attenzione la figura del sacerdote (Savigliano 1950 – Torino 2001) fondatore del Progetto Policoro e direttore dell’Ufficio nazionale del Lavoro della Cei per tanti anni. Il volume viene pubblicato a 25 anni dall’inizio del Progetto Policoro, a cura dell’attuale responsabile dell’Ufficio Cei e di una suora operaia della Santa Casa di Nazareth e già collaboratrice del medesimo ufficio, esperta in lavoro e pastorale giovanile. La postfazione è firmata da don Luigi Ciotti, presidente di “Libera”. Il libro presenta dapprima una ricostruzione della figura di don Operti, seguita da una raccolta di suoi testi su spiritualità sociale, giovani e lavoro, pastorale sociale.