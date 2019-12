Papa Francesco: un videomessaggio alla Comunità di San Marcellino (Genova) che si occupa di senza dimora

Papa Francesco ha inviato un videomessaggio alla Comunità di San Marcellino di Genova, l’associazione che da oltre 70 anni si occupa della promozione della dignità delle persone senza dimora a Genova. Nel video, trasmesso oggi durante la messa per gli auguri di Natale, il Papa si è rivolto alle persone seguite dall’associazione ricordando che “ognuno di voi ha un senso nella vita, una missione, una utilità, il proprio cammino”. “Cari amici di San Marcellino – ha detto il Santo Padre -, sapete che nella vita non ci sono persone inutili perché ognuno ha la propria responsabilità, la propria utilità, il proprio servizio. Dio non crea persone inutili”.

Il motivo del video lo ha spiegato il presidente dell’opera sociale dei gesuiti padre Nicola Gay. “Ogni domenica – ha affermato – durante la messa nella chiesa di San Marcellino in Sottoripa festeggiamo le persone che hanno compiuto gli anni durante la settimana. Questa estate, durante la vacanza in montagna che facciamo ogni anno con le persone senza dimora amiche di San Marcellino, abbiamo pensato di invitare Papa Francesco a festeggiare assieme il suo compleanno”. Una richiesta che sembrava del tutto impossibile, ma “grazie all’aiuto del nostro amico gesuita p. Giacomo Costa, il nostro messaggio è arrivato al Papa e, con nostra grande sorpresa, ha voluto risponderci con questo breve e affettuoso video messaggio, che abbiamo proiettato durante la festa di Natale”.