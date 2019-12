Papa Francesco: Angelus, “il Santo Natale sia occasione di fraternità, crescita nella fede e gesti di solidarietà verso quanti sono nel bisogno”

“Fra tre giorni sarà Natale e il mio pensiero va specialmente alle famiglie, alle vostre famiglie, che in questi giorni di festa si ricongiungono: chi vive lontano dai genitori parte e torna a casa; i fratelli cercano di ritrovarsi”. Lo ha detto, ieri mattina, Papa Francesco, dopo la recita dell’Angelus con i fedeli e i pellegrini giunti a piazza San Pietro. “Il Santo Natale sia per tutti occasione di fraternità, di crescita nella fede e di gesti di solidarietà verso quanti sono nel bisogno. E che San Giuseppe ci accompagni in questo cammino verso il Natale”, ha aggiunto il Pontefice, che ha anche salutato fedeli di Roma e pellegrini dall’Italia e da vari Paesi e, in particolare, “la delegazione di cittadini italiani che vivono in territori gravemente inquinati e che aspirano ad una migliore qualità dell’ambiente e a una giusta tutela della salute”.

Dopo aver augurato una buona domenica, il Santo Padre, come di consueto, ha concluso: “Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci”.