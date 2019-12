Papa Francesco: ai bambini del Dispensario pediatrico “Santa Marta”, “per sconfiggere la guerra c’è bisogno di amore”

“Dare gioia ai bambini è una cosa molto grande. Anche i genitori quando sanno giocare con i bambini fanno una cosa molto grande. Giocare con i bambini, l’espressione dei bambini che sono innocenza, promessa, tante cose buone… Grazie per questo incontro”. Lo ha detto ieri a braccio Papa Francesco ricevendo in udienza i bambini assistiti dal Dispensario pediatrico “Santa Marta” in Vaticano, con i familiari e i volontari. “La guerra uccide la vita, uccide i vecchi, i giovani, i bambini, uccide tutto. Ma per sconfiggere la guerra c’è bisogno di amore”, ha aggiunto il Papa: “Come si può vivere senza guerra? Con amore”. Quindi il Santo Padre ha invitato ad “andare avanti con la speranza”: “Sempre guardare il futuro, guardare l’orizzonte, con la speranza che venga sempre dal Signore, e anche dal nostro lavoro, un mondo migliore”.