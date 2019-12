Operazione anti ‘ndrangheta “Rinascita Scott”: Goel e Progetto Sud, “grazie perché svela le collusioni che hanno devastato la Calabria”

Goel – Gruppo Cooperativo e Comunità Progetto Sud ringraziano oggi il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, per l’operazione “Rinascita Scott” che “sta svelando quel sistema di collusione tra ’ndrangheta e massonerie deviate che ha devastato la Calabria, portandola tra le ultime regioni d’Europa”. “L’inchiesta – affermano -, infatti, non è solo importante per le accuse di reato, ma lo è anche perché cerca di comprovare l’esistenza di un sistema responsabile della povertà, della disoccupazione e dell’arretratezza di un’intera regione”. La maggior parte dei calabresi, sottolineano le due realtà sociali che operano in regione, “vuole voltare pagina, il processo di cambiamento è iniziato e tutti insieme cercheremo di portarlo a compimento. Noi come società civile continueremo a fare la nostra parte, in sinergia con la parte sana delle istituzioni che Gratteri ben rappresenta. Realizzeremo, passo dopo passo, una Calabria migliore, equa e giusta, con un’economia sana competitiva e innovativa. La ’ndrangheta, le massonerie deviate, quella componente traditrice della giusta politica vanno presto cancellate dalla nostra storia”. Goel e Progetto Sud ringraziano anche “il pool di Gratteri e tutti i magistrati che hanno partecipato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia, e tutti quegli uomini e donne dello Stato che, con la propria intelligenza e integrità, continueranno senza farsi intimidire a combattere per abbattere questo sistema clientelare-criminale”.