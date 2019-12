Natale: mons. Gristina (Catania) in visita alla Fondazione Oda, “siamo sulla buona strada”

Mons. Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania, ha fatto visita alla Fondazione Oda, per “un momento affettuoso di condivisione e incontro, occasione per guardare al cammino appena percorso e al futuro”. Per la Fondazione, ha detto, “ci sono ancora tante criticità da affrontare, ma è importante sottolineare che siamo sulla buona strada. Con l’aiuto del Signore e il vostro impegno, verrà il giorno in cui potremo dire di aver superato le difficoltà più grandi”. La Fondazione Oda è uno storico ente riabilitativo della diocesi di Catania che dà assistenza a oltre 1500 utenti con disabilità. “La Fondazione è una bella e storica realtà, di cui il territorio non può fare a meno – ha proseguito mons. Gristina -; e proprio per questo, e per la serietà della sua governance, è guardata con fiducia dalle istituzioni”. A conclusione dello scambio di auguri, mMons. Gristina ha ricevuto in dono alcuni manufatti, realizzati dalle persone diversamente abili delle quattro strutture riabilitative della Fondazione, nell’ambito dei laboratori di creatività.