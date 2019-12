Natale: Caritas Catania, le feste dei volontari accanto ai poveri della città

I volontari della Caritas diocesana di Catania saranno in prima linea durante le festività, garantendo pasti caldi e assicurando conforto e ascolto alle persone in difficoltà. Sarà aperta come al solito la mensa dell’Help center e del servizio dell’Unità di strada. Nel corso dei festivi, in particolare, la programmazione dei servizi avverrà anche tramite collaborazioni con parrocchie, enti e associazioni della città, al fine di evitare sprechi alimentari e garantire, al contempo, pasti e assistenza. Dopo la consueta cena della vigilia di Natale alla mensa dell’Help center della stazione centrale, è confermato per il giorno di Santo Stefano, giovedì 26 dicembre, il pranzo in collaborazione con la parrocchia Santissimo Crocifisso dei Miracoli (via Enrico Pantano 42) che si terrà nel salone parrocchiale in grado di ospitare circa 400 persone. La Caritas diocesana collabora anche nella gestione del Centro di accoglienza “Erwin”, un dormitorio che ospita, dalla metà di dicembre e fino alla primavera, 12 senza fissa dimora segnalati dagli assistenti sociali dell’Help center della Stazione di Catania. Il centro è dedicato a Erwin, quarantenne austriaco morto assiderato nel dicembre 2013 a Catania, ed è stato voluto dal padre gesuita don Gianni Notari. Anche il 31 dicembre, il 1° gennaio e il giorno dell’Epifania saranno distribuite fette di panettone e pandoro. Il Centro di ascolto e la rete sanitaria manterranno le tradizionali aperture quotidiane e anche la mensa “Beato Dusmet” di Librino proseguirà con le quattro aperture settimanali per il pranzo. Tra novembre e dicembre ha preso vita anche il progetto #caritasascuola, che promuove la presenza dei volontari nelle scuole etnee per la narrazione dell’esperienza dell’aiuto nei confronti degli ultimi, permettendo, al contempo, una raccolta di beni alimentari e/o una donazione economica da destinare alle opere segno. “A Natale celebriamo un mistero d’amore – ha detto don Piero Galvano, direttore della Caritas di Catania -. Spetta a ciascuno di noi accoglierlo con umiltà, sull’esempio di Maria, nei nostri cuori: laddove nasce Gesù c’è pace, misericordia, giustizia e carità”.