Diocesi: Trapani, il vescovo Fragnelli nomina referente per ascolto e accompagnamento vittime abusi

“Per dare una risposta concreta alle sollecitazioni di Papa Francesco e all’esigenza di rendere sempre più adeguata e trasparente la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, ha nominato una referente diocesana che collaborerà nell’ascolto e nell’accompagnamento di eventuali vittime e nella gestione della segnalazione di abusi”. Lo comunica oggi la diocesi, precisando che la referente è l’avvocatessa Giovanna Messina, trapanese, che ha dato la sua disponibilità a questo delicato servizio.

In particolare, spiega la nota, “questa nuova figura sarà impegnata nella formazione specifica del clero e degli operatori pastorali, nel sensibilizzare la comunità ecclesiale e le famiglie in genere alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili fornendo strumenti per una cultura della prevenzione e regole chiare”. La referente diocesana partecipa al servizio regionale per la tutela dei minori attivato dalle Chiese di Sicilia nei mesi scorsi con un tavolo di professionisti e sotto la guida del vescovo Domenico Mogavero.

Nelle prossime settimane a Trapani sarà anche attivato uno sportello di ascolto. Per eventuali richieste e segnalazioni è possibile contattare la referente diocesana alla mail: tutelaminori@diocesi.trapani.it e al numero 340 3498840.