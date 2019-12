Diocesi: Teramo, al santuario di San Gabriele una serie di iniziative in vista del centenario della canonizzazione

In occasione delle festività di Natale migliaia di pellegrini arriveranno al santuario di San Gabriele (Te) per partecipare alle varie celebrazioni liturgiche e per visitare il presepio del santuario (orario: 9-12.30 e 14.30-18). Molte sono le celebrazioni previste durante il periodo natalizio. Il 24 dicembre, alla messa di mezzanotte, si prevede l’afflusso di migliaia di fedeli. Il 26 dicembre, alle ore 15.30, il Coro San Gabriele, diretto dal maestro padre Pasquale Giamberardini, con all’organo padre Sesto Giamberardini, proporrà, per il 40° anno consecutivo, il tradizionale concerto di Natale. Sabato 28 dicembre invece, alle ore 16, il santuario ospiterà alcuni cori abruzzesi che eseguiranno canti natalizi. Domenica 29 dicembre, alle ore 12, nell’antica basilica sarà offerto un concerto d’organo dal maestro Francesco Alessandrini. Mentre il 6 gennaio 2020 è in programma la festa dei bambini. La giornata prevede, alle ore 14.30, la rappresentazione vivente della natività e l’accoglienza dei magi; l’organizzazione è curata dal movimento neocatecumenale di Isola del Gran Sasso e Roseto degli Abruzzi (Te). La direzione del santuario, inoltre, ha diffuso oggi il calendario delle celebrazioni in programma durante il centenario della canonizzazione di San Gabriele (1920-2020), che inizierà il 17 maggio 2020 con l’apertura della Porta santa e l’inizio dell’anno giubilare. Numerose le celebrazioni previste durante l’anno centenario che terminerà il 16 maggio 2021. Tra i principali giubilei in programma nel 2020 ci sono il giubileo dei movimenti ecclesiali (30 maggio), il giubileo del motociclista (21 giugno), il giubileo delle forze dell’ordine e istituzioni (28 giugno), il giubileo del pellegrino (11 luglio), il giubileo della Tendopoli e dei giovani (29 e 30 agosto), il giubileo degli ammalati (5 settembre), il giubileo delle confraternite (11 ottobre), il giubileo degli artisti (24 ottobre), il giubileo del volontariato (15 novembre). In occasione dell’anno centenario è stato anche rivolto un invito a Papa Francesco a voler visitare il santuario per pregare davanti al santo dei miracoli e santo dei giovani.