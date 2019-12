Diocesi: Piacenza, nasce l’associazione “Madre Maria Teresa Tosi”, dedicata alla monaca che fondò l’eremo di Spello

Far conoscere e riscoprire l’attualità del pensiero della monaca originaria di Piacenza, che nel 1958 raccontò la clausura ai microfoni di Sergio Zavoli attraverso un radio-documentario e nel 1972 fondò l’Eremo della Trasfigurazione a Collepino di Spello (Perugia), è lo scopo della neonata associazione “Madre Maria Teresa Tosi” con sede nel capoluogo emiliano, appoggiata anche dal vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio, mons. Gianni Ambrosio, che non esita a definire Madre Tosi “una maestra di spiritualità per il nostro tempo”.

L’associazione si propone di organizzare eventi di studio e riflessione – si sta già lavorando ad una iniziativa legata alla partecipazione di madre Tosi ad alcune trasmissioni di Enzo Biagi – e di curare la pubblicazione di ricerche e opere.

“Madre Maria Teresa è stata una donna lungimirante: non ha avuto paura di utilizzare anche i mezzi di comunicazione sociale per allacciare un rapporto con tutti, creando le condizioni perché le persone potessero sperimentare la potenza del silenzio come via di conoscenza di sé e come via essenziale per l’incontro con Dio”, ha sottolineato il novarese Gianfranco Mastrolilli, curatore per conto delle Piccole Sorelle di Maria delle celebrazioni del centenario e neopresidente dell’associazione, nata con l’approvazione e in sinergia con la comunità di Collepino.

Tra i soci fondatori – che spaziano da Roma a Mantova a Piacenza – la giornalista del settimanale diocesano piacentino, “Il Nuovo Giornale”, Barbara Sartori, a cui è stata affidata la vice presidenza.

Chi volesse ricevere informazioni o aderire, può scrivere all’indirizzo e-mail assomadremariateresatosi@gmail.com.