Diocesi: Matera, da venerdì il presepe vivente per “evangelizzare scendendo in strada”

“Evangelizzare scendendo in strada annunciando che Cristo è il Vino Nuovo delle nostre vite, quello che non inacidisce e che ci rende testimoni di un Amore che dura da 2019 anni, da quando il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. È il senso del presepe vivente che la parrocchia Maria Ss.ma Addolorata di Matera, sotto la guida del proprio parroco, don Michele La Rocca, in collaborazione con l’Anspi Kairos, sarà realizzato nel piazzale antistante la parrocchia il 27 e il 28 dicembre e il 3 e il 4 gennaio 2020, con orari accessibili a tutti e che vanno dalle ore 16 alle ore 20.

“Bambini e nonni, giovani e adulti – si legge in una nota diffusa oggi dall’arcidiocesi di Matera-Irsina -, pronti a ‘ritrovarsi’ nella Nazareth e Betlemme di quel tempo. La scelta di questa categoria di persone non è stata casuale! Ogni giorno, purtroppo, assistiamo alla ‘scarto’ e alla noncuranza di essi perché di peso alle nostre esistenze ormai piene dell’euforia ingannevole mondana. Con la nascita del Cristo e la Sua novità evangelica siamo chiamati ad impegnarci a vivere una pastorale inclusiva e totalitaria, che abbraccia tutti senza distinzioni. Vivendo così, ‘grande sarà la nostra ricompensa nei cieli’”.