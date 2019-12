Cultura: Istat, in Italia 4.908 musei. 128 milioni di visitatori in un anno ma “ancora molte barriere fisiche e sensoriali”

“Nel 2018, l’Italia vanta 4.908 tra musei, aree archeologiche, monumenti ed ecomusei aperti al pubblico”. Lo attesta l’Istat con una ricerca pubblicata oggi. “È un patrimonio diffuso su tutto il territorio: in un comune italiano su tre (2.311) è presente almeno una struttura a carattere museale. Ce ne è una ogni 50 chilometri e una ogni 6mila abitanti”. La maggior parte sono musei, gallerie o raccolte di collezioni (3.882), cui si aggiungono 630 monumenti e complessi monumentali, 327 aree e parchi archeologici e 69 strutture ecomuseali. “I visitatori – specifica Istat – sono in forte crescita: oltre 128 milioni di persone hanno visitato il patrimonio culturale italiano nel 2018: quasi 10 milioni in più (+8%) rispetto al 2017”. L’incremento maggiore è registrato dai monumenti e i complessi monumentali (+11,5%) e dai musei (+9,6%). Diminuiscono i visitatori delle aree archeologiche (-11,3%). “Le prime 10 città” per visitatori “sono nell’ordine Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Milano, Torino, Pisa, Pompei, Siena e Verona”: qui si concentra oltre la metà dei visitatori (il 55,5%). “Sono solo il 10% le strutture che dispongono di un catalogo scientifico digitale del proprio patrimonio: tra questi spiccano i musei di arte antica (23%), di storia e di scienze naturale (16%) che più di altri hanno raccolto su supporto digitale le opere e i beni posseduti”.

Numerose strutture espositive “presentano ancora barriere fisiche e sensoriali: solo la metà (53%) è attrezzata con rampe, bagni ed elevatori per le persone con ridotta capacità motoria e poco più di una su dieci (12%) offre percorsi tattili e materiali informativi sensoriali per ipovedenti e non vedenti”.