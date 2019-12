Bangladesh e Myanmar: Commissione Ue, aiuti umanitari per il popolo rohingya. Assistenza sanitaria e alimentare

(Bruxelles) La Commissione europea eroga altri 10 milioni di euro in aiuti umanitari per far fronte alla crisi dei rohingya in Bangladesh e Myanmar. “Ciò si aggiunge – si legge in un comunicato diffuso a Bruxelles – ai finanziamenti per 33 milioni di euro già annunciati all’inizio di quest’anno e mira a garantire assistenza salvavita ai rifugiati, agli sfollati e alle comunità ospitanti in tutto lo stato del Myanmar nel Nord Rakhine e nel distretto di confine del Cox’s Bazar in Bangladesh”. Il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič afferma: “Il sostegno dell’Ue ha contribuito a salvare innumerevoli vite negli ultimi due anni dall’inizio della crisi, ma non può fermarsi ora poiché centinaia di migliaia di rohingya si affidano agli aiuti umanitari per sopravvivere. Il finanziamento aggiuntivo di oggi è un altro chiaro segnale che l’Unione europea rimane impegnata a stare al fianco dei rohingya per tutto il tempo necessario. Continueremo a sostenere sia i rifugiati che le comunità ospitanti nel Bazar di Cox, così come i vulnerabili rohingya rimasti nel Myanmar. Allo stesso tempo, l’Ue continua a lavorare per garantire le condizioni per un ritorno sicuro, dignitoso e sostenibile dei rohingya in Myanmar”.

Il finanziamento aggiuntivo si concentrerà sulla fornitura di assistenza sanitaria e “contribuirà ad affrontare la denutrizione per il milione di rifugiati Rohingya che vivono in Bangladesh, dopo che le condizioni di vita sono ulteriormente peggiorate negli ultimi mesi”. Fornirà “inoltre nutrizione e protezione alimentare a tutti gli sfollati che vivono nello stato di Rakhine in Myanmar, dove quest’anno la situazione umanitaria si è ulteriormente deteriorata a causa dell’escalation della violenza nella regione”.