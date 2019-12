Terremoto Mugello: card. Betori (Firenze), “la notte di Natale celebrerò la messa a Barberino”

“La notte di Natale sarò a Barberino a celebrare assieme alla gente che si trova nel disagio dopo il terremoto. Ho pensato che questo gesto di affetto possa alleviare un po’ il disagio che ancora queste popolazioni vivono nonostante l’impegno di tanti volontari e delle amministrazioni per solleverli dalle loro situazioni”. Lo ha detto il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, in una videointervista rilasciata a Toscana Oggi. “Questo mio andare a Barberino vuole essere anche un riconoscimento a istituzioni e volontari per quello che stanno facendo”.