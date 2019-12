Terremoto Centro Italia: Norcia, l’arcivescovo Boccardo celebrerà la messa di Natale tra le macerie della concattedrale

L’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, nel giorno di Natale, sarà a Norcia dove, alle 11, celebrerà la messa tra le macerie della concattedrale di Santa Maria. Una celebrazione simile si tenne già tra le rovine della chiesa di Campi di Norcia, il 5 agosto 2018. “Il contenuto di questo raccogliersi tra le mura della concattedrale profondamente ferita dai terremoti del 2016 – afferma mons. Boccardo – è un atto di fede, un gesto di speranza e un’implorazione”. Un gesto di fede perché, “in questo luogo, la comunità cristiana nursina ha trovato alimento per la sua vita nell’ascolto della Parola di Dio e nelle celebrazioni dei sacramenti e noi il giorno di Natale, idealmente, ci ‘colleghiamo’ con tutti coloro che prima di noi hanno pregato in questa chiesa”. E, poi, un gesto di speranza: “Nell’austerità ed essenzialità richiamate dalla culla di Betlemme e dalle macerie della concattedrale attingiamo la forza per guardare avanti con fiducia e speranza nonostante le fatiche e le delusioni”. Infine, il presule spiega che la celebrazione vuole essere anche “un’implorazione”. “Questa celebrazione diventa un’invocazione a Dio affinché continui a prendersi cura dei suoi figli e agli uomini e alle istituzioni affinché l’opera della ricostruzione morale e materiale trovi finalmente le strade della concretezza”.