Telethon 2019: Azione cattolica, raccolti dai volontari 150mila euro. Truffelli, “contributo al bene comune”

Molti volontari di Azione cattolica sono scesi in piazza e nelle parrocchie per organizzare oltre 200 punti di distribuzione dei “Cuori di cioccolato” in occasione della raccolta fondi per la ricerca di Telethon, raccogliendo sino a questa mattina 150.000 euro. Matteo Truffelli, presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana, stamani, è intervenuto in diretta alla Maratona Telethon 2019, in corso sulle reti Rai, per testimoniare e festeggiare la nascita dell’alleanza tra Azione Cattolica e Telethon, che – ha ricordato Truffelli – “rappresenta una straordinaria occasione per offrire un ulteriore contributo alla costruzione di quel Bene comune che per le donne e gli uomini di Ac è obiettivo primario”. Attraverso l’alleanza con Telethon – ha sottolineato nel suo intervento il presidente dell’Ac – “ci è data la possibilità di stare accanto alle tante famiglie del nostro Paese che spesso anche in solitudine affrontano la disabilità, la malattia di persone care, sostenendole e sostenendo la ricerca scientifica”. “Un dono di relazione che intendiamo far crescere”. Infine, il presidente Truffelli ha voluto segnalare che “già oggi, sono molte le realtà parrocchiali e diocesane di Azione cattolica impegnate ad amplificare e appoggiare le attività di Telethon messe in campo, e quello che Telethon metterà in campo in futuro, perché si possa far crescere la fiducia, accendere una luce di speranza in tutte quelle famiglie che sperimentano il buio della malattia e hanno diritto a un futuro migliore”.