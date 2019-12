Rai Uno: “A Sua Immagine”, oggi il Natale con Fiona May e focus su la tradizione del presepe. Nuova tappa in Armenia con don Pozza

Nella quarta domenica di Avvento “A Sua Immagine”, su Rai Uno, accende i riflettori sulle tradizioni legate al Natale, con un’attenzione sempre alla realtà e alla dimensione sociale. Nelle puntate di oggi, sabato 21, e domani, domenica 22 dicembre, l’incontro con la campionessa sportiva Fiona May, tra famiglia e volontariato; la tradizione del presepe; infine, nuova tappa del viaggio in Armenia con don Marco Pozza e l’Opera Romana Pellegrinaggi. In particolare, il programma realizzato dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti, in onda oggi, alle 15.55, su Rai Uno, ospiterà nel proprio studio l’atleta italiana salita più volte sul podio ai campionati del mondo di atletica leggera, Fiona May. La campionessa racconterà il suo Natale, tra sport, famiglia e volontariato; volontariato insieme con le Missioni don Bosco in Etiopia.

Alle 16.15 linea a “Le ragioni della speranza”, spazio dedicato al commento del Vangelo della domenica. Don Marco Pozza prosegue il suo viaggio in Armenia: questa settimana visita al monastero di Tatev, fondato nel IX secolo; ancora, passaggio presso il Lago Sevan e Zorats Karer, osservatorio astronomico noto come la Stonehenge armena.

“La tradizione del presepe” è il titolo della puntata di “A Sua Immagine” in onda domani, in diretta alle 10.30 su Rai Uno. In studio con Lorena Bianchetti intervengono don Armando Matteo, teologo e saggista, e Franco Artese, maestro presepista. Nel corso della puntata collegamenti con: Laveno-Mombello (Varese), per il presepe sommerso nelle acque del Lago Maggiore; Rieti, per ammirare il presepe Antinori; Crevenna di Erba (Como), per la rappresentazione di un artistico presepe animato. Alle 10.55, dopo il notiziario con Paolo Balduzzi, la linea passa alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica viene trasmessa questa settimana dalla Basilica Santa Maria in Trastevere a Roma, per la regia Tv di Simone Chiappetta e il commento di Elena Bolasco. Chiude infine l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento in diretta, alle 12, dell’Angelus di Papa Francesco da piazza San Pietro.