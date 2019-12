Rai Due: “Sulla Via di Damasco”, domani il racconto del Natale per gli ammalati ospiti del Cottolengo a Torino

Un simbolo della speranza e dell’accoglienza. La puntata di Natale di Sulla Via di Damasco, programma di Vito Sidoti, andrà in onda dal Cottolengo, a Torino, domani, domenica 22 dicembre, alle 9.07, su Rai Due. Sarà un’immersione nei progetti e nelle attività dell’opera di San Giuseppe Cottolengo, la culla di rinascita di tanti emarginati e segno di una società fondata sull’amore. Con la conduttrice Eva Crosetta ci saranno Teresina Belardinelli, la cui fragilità della malattia si è trasformata in ricchezza donandosi agli altri, e don Carmine Arice, padre generale del Cottolengo. A raccontare la “quotidianità del Natale”, le tante voci di chi si adopera tra i vari servizi del Cottolengo, dall’assistenza, alla didattica inclusiva, come tanti rami di un albero fiorito. Tra i protagonisti, anche Dalila Reina, 14 anni, “alfiere della Repubblica”, alunna dell’Istituto Cottolengo, definita dai compagni di classe “stella cometa” per la sua instancabile dedizione a non lasciare indietro chi è più in difficoltà.