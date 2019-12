Papa Francesco: alla Curia Romana, “ringrazio il card. Sodano per il prezioso e puntuale servizio che ha svolto”

È cominciato con un ringraziamento al decano del Collegio Cardinalizio, il card. Angelo Sodano, il tradizionale discorso rivolto dal Papa alla Curia Romana per gli auguri natalizi. “Ringrazio il cardinale Angelo Sodano per le parole che mi ha rivolto, e soprattutto desidero esprimergli la mia gratitudine, anche a nome dei Membri del Collegio Cardinalizio, per il prezioso e puntuale servizio che Egli ha svolto quale Decano, per lunghi anni, con disponibilità, dedizione, efficienza e grande capacità organizzativa e di coordinamento”, le parole del Santo Padre: “Grazie di cuore, Eminenza!”. “Adesso tra di voi c’è il nuovo decano”, ha aggiunto a braccio il Papa: “Spero che sceglierete qualcuno si occupi a tempo pieno di quella carica così importante”.