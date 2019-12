Papa Francesco: alla Curia Romana, no alla “rigidità”. “Curia romana non è un palazzo o un armadio pieno di vestiti da indossare per giustificare un cambiamento”. Regala due libri ai cardinali

Per portare con successo l’opera di riforma della Chiesa, “occorre mettere in guardia dalla tentazione di assumere l’atteggiamento della rigidità”. Ne è convinto il Papa, che nel discorso rivolto alla Curia Romana per gli auguri natalizi ha spiegato che “la rigidità nasce dalla paura del cambiamento e finisce per disseminare di paletti e di ostacoli il terreno del bene comune, facendolo diventare un campo minato di incomunicabilità e di odio”. “Dietro ogni rigidità giace qualche squilibrio”, la tesi di Francesco, secondo il quale “la rigidità e lo squilibro si alimentano a vicenda in un circolo vizioso”. “E oggi questa tentazione della rigidità è diventata tanto attuale”, ha aggiunto a braccio, esortando a fuggire “la tentazione di ripiegarsi sul passato, anche usando formulazioni nuove”, perché “più rassicurante, conosciuto e, sicuramente, meno conflittuale”. “La Curia romana non è un corpo staccato dalla realtà – anche se il rischio è sempre presente –, ma va concepita e vissuta nell’oggi del cammino percorso dagli uomini e dalle donne, nella logica del cambiamento d’epoca”, il ritratto del Santo Padre: “La Curia romana non è un palazzo o un armadio pieno di vestiti da indossare per giustificare un cambiamento. La Curia romana è un corpo vivo, e lo è tanto più quanto più vive l’integralità del Vangelo”. Al termine del suo discorso, il Papa ha citato il cardinale Martini, che nell’ultima intervista a pochi giorni dalla sua morte “disse parole che devono farci interrogare”: “La Chiesa è rimasta indietro di duecento anni. Come mai non si scuote? Abbiamo paura? Paura invece di coraggio? Comunque la fede è il fondamento della Chiesa. La fede, la fiducia, il coraggio. Solo l’amore vince la stanchezza”. Prima di congedarsi dai presenti, il Papa ha regalo loro due libri, spiegando così, a braccio, il motivo della sua scelta: “Il primo è il documento che ho voluto fare per il Mese straordinario missionario, e lo ho fatto sotto forma di intervista: ‘Senza di lui non possiamo far nulla’. L’ispirazione mi è venuta pensando a una frase: quando un missionario arriva in un posto, già c’è lo Spirito Santo che lo aspetta. Il secondo è un ritiro predicato ai sacerdoti poco fa da padre Luigi Maria Epicopo: ‘Qualcuno a cui guardare’. Ve lo do di cuore perché serva a tutta la comunità”.