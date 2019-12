Papa Francesco: alla Curia Romana, “dobbiamo avviare processi e non occupare spazi”. La tradizione “non è la custodia delle ceneri”

“L’atteggiamento sano è piuttosto quello di lasciarsi interrogare dalle sfide del tempo presente e di coglierle con le virtù del discernimento, della parresia e della hypomoné”. Così il Papa, nel discorso di auguri natalizi alla Curia Romana, ha sintetizzato lo spirito della riforma, grazie al quale il cambiamento assume “tutt’altro aspetto: da elemento di contorno, da contesto o da pretesto, da paesaggio esterno… diventerebbe sempre più umano, e anche cristiano. Sarebbe sempre un cambiamento esterno, ma compiuto a partire dal centro stesso dell’uomo, cioè una conversione antropologica”. “Noi dobbiamo avviare processi e non occupare spazi”, ha ribadito Francesco: “Non bisogna privilegiare gli spazi di potere rispetto ai tempi, anche lunghi, dei processi. Noi dobbiamo avviare processi, più che occupare spazi. Dio si manifesta nel tempo ed è presente nei processi della storia. Questo fa privilegiare le azioni che generano dinamiche nuove. E richiede pazienza, attesa”. Di qui la necessiòà di “leggere i segni dei tempi con gli occhi della fede, affinché la direzione di questo cambiamento risvegli nuove e vecchie domande con le quali è giusto e necessario confrontarsi”. L’opera di riforma della Chiesa, ha precisato il Papa, “non ha mai avuto la presunzione di fare come se prima niente fosse esistito; al contrario, si è puntato a valorizzare quanto di buono è stato fatto nella complessa storia della Curia. È doveroso valorizzarne la storia per costruire un futuro che abbia basi solide, che abbia radici e perciò possa essere fecondo. Appellarsi alla memoria non vuol dire ancorarsi all’autoconservazione, ma richiamare la vita e la vitalità di un percorso in continuo sviluppo. La memoria non è statica, è dinamica. Implica per sua natura movimento”. “E la tradizione non è statica, è dinamica: è la garanzia del futuro, e non la custodia delle ceneri”, ha aggiunto a braccio.