Onorificenze conferite da Mattarella: Venezia, il patriarca Moraglia si congratula con il diacono Pistolato

Il Patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, ha telefonato ieri al diacono Giuseppe “Bepi” Pistolato, che ha ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il riconoscimento di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica per il servizio ultraventennale da lui svolto nelle carceri veneziane. Un’onorificenza conferitagli per il suo “senso di umiltà e per un servizio disinteressato che l’hanno portato anche a interpellarsi se era bene accettare questo riconoscimento; il Patriarca l’ha incoraggiato ad accettare”, riferisce una nota della diocesi. “Il patriarca gioisce, assieme a tutta la Chiesa veneziana – conclude la nota -, per la bella testimonianza umana e cristiana resa dal diacono Bepi, neo Commendatore della Repubblica”.