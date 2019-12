Natale: Venezia, messa del patriarca a San Marco e pranzo con poveri e senza fissa dimora

Il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, presiederà, in occasione del Natale, alle 22.30 di martedì 24 dicembre nella basilica di San Marco l’Ufficio delle letture e, a seguire, la messa della notte. Mercoledì 25 dicembre, alle 10.30, presiederà invece la messa solenne del giorno e, infine, nel pomeriggio, alle 17.30, e sempre nella cattedrale marciana, i Vespri di Natale. Per il pranzo, il patriarca interverrà a quello allestito al patronato parrocchiale di San Cassiano, promosso dalla parrocchia e dalla Caritas veneziana, e al quale parteciperanno persone povere, senza fissa dimora e anche alcuni ex detenuti che seguono un percorso di reinserimento, nonché quanti abitualmente usufruiscono della mensa San Giuseppe alla Tana, che in quell’occasione rimarrà chiusa. “Se il patriarca parteciperà al pranzo di Natale nel centro storico della città lagunare, nell’intento di continuare a mantenere un segno di attenzione su Venezia, città-emblema di fragilità per l’emergenza acqua alta di queste settimane, non mancheranno nella terraferma mestrina le opportunità di vicinanza e solidarietà con le persone più bisognose”, sottolinea in una nota la diocesi veneziana. Anche nella giornata di Natale, infatti, a Mestre i pasti per le persone povere, in difficoltà e senza fissa dimora saranno garantiti in tre luoghi che rimangono regolarmente aperti e attivi: la mensa dei Cappuccini e la mensa dei Padri Somaschi a pranzo, la mensa di Ca’ Letizia alla sera. A Marghera, inoltre, sarà regolarmente attiva la mensa “Papa Francesco”.