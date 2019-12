Natale: Urbino, al Museo Albani il racconto di fiabe relative ad alcune opere d’arte

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, il museo diocesano Albani diUrbino apre le porte a grandi e piccoli, per svolgere un’attività didattica dal titolo “Le favole dipinte del presepe”. L’appuntamento è per il pomeriggio di oggi. Il laboratorio vede come protagonista il Natale, raccontato attraverso la narrazione di fiabe inerenti alcune opere d’arte presenti all’interno del museo. I bambini e i loro genitori verranno coinvolti attivamente alla scoperta delle opere di maggior importanza presenti all’interno del Museo: tutto questo al fine di far scoprire le bellezze che sono parte del patrimonio locale. L’attività verrà svolta sotto la guida esperta dell’educatore museale e vedrà coinvolti bambini dai 4 ai 12 anni. L’attività è gratuita per tutti i bambini, ai quali verrà donato un piccolo regalo per augurare loro un Buon Natale.