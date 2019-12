Natale: Missione Speranza e Carità, cento teglie di pizza per i poveri accolti

Una giornata di fratellanza e di lavoro, lunedì 23 dicembre, in prossimità del Natale, per gli ospiti della Missione Speranza e Carità di Palermo assieme all’Antico Mulino dei Madoniti della Mogavero srl e il Rotary International. I pizzaioli inizieranno i lavori, alle 8, alla Cittadella del Povero e della Speranza, in via Decollati, nel laboratorio del pane della missione. Dopo la preparazione e la cottura delle pizze, la condivisione con le persone accolti. Saranno realizzate 100 teglie di pizza con mozzarella e pomodoro, equivalenti a 1.200 porzioni che saranno servite alla mensa. L’indomani, martedì 24, l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, celebrerà la messa di Natale, alle 17.30.