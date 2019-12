Natale: Caritas Roma, la messa per ospiti e volontari all’ostello Di Liegro con il vescovo Palmieri

Celebrazioni e pranzi per il Natale nelle diverse strutture gestite dalla Caritas di Roma. Mons. Gianpiero Palmieri, vescovo ausiliare per il Settore Nord e incaricato per la carità, presiederà la tradizionale messa di Natale con gli ospiti, i volontari e gli operatori della Caritas di Roma, che si terrà il 24 dicembre, alle 17, nella mensa e l’ostello “Don Luigi Di Liegro”, in via Marsala 109. Alla celebrazione eucaristica con i poveri parteciperanno i rappresentanti delle amministrazioni e delle istituzioni civili. Le celebrazioni eucaristiche del giorno di Natale di terranno, alle 10, a Ostia, nella Mensa “Gabriele Castiglion” (Lungomare Toscanelli, 176) presieduta da don Benoni Ambarus, direttore della Caritas; alle 10.30 alla Cittadella della Carità (via Casilina vecchia, 19) presieduta da don Eugenio Bruno; alle 11 nelle Case famiglia di Villa Glori, presieduta da don Donato Palminteri.