Diocesi: Milano, inaugurato l’Emporio della Solidarietà a Niguarda

Inaugurato, ieri sera, a Milano, il nuovo Emporio della Solidarietà di Caritas Ambrosiana. Sorge nel quartiere di Niguarda e aprirà i battenti lunedì 23 dicembre per offrire la possibilità alle famiglie in difficoltà del quartiere di fare la spesa prima di Natale. A tagliare il nastro, mons. Carlo Azzimonti, vicario episcopale, Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano, Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, padre Eugenio Brambilla, responsabile Caritas per la zona pastorale di Milano, Paola Pessina, vicepresidente della Fondazione Cariplo – Programma QuBì, ed Elena Jacobs di Intesa San Paolo – Programma QuBì. Il punto di distribuzione di Niguarda è stato ricavato all’interno di un ex negozio abbandonato e poi recuperato che si affaccia su via padre Luigi Monti, all’interno di un complesso di 55 alloggi ex Erp, riqualificati e donati simbolicamente dalla città a Papa Francesco durante l’incontro al Parco di Monza, il 25 marzo del 2017. A preoccuparsi dell’approvvigionamento dell’Emporio sarà Caritas Ambrosiana. I prodotti arriveranno, in parte, dalle donazioni delle eccedenze alimentari offerte dalla grande distribuzione, in parte, dagli acquisti diretti che l’organismo diocesano effettuerà grazie al sostegno del “Programma QuBì” e dalle raccolte fondi attivate presso i propri donatori. L’assortimento sarà vario e comprende dai generi alimentari ai prodotti per l’igiene personale e della casa. Attivo tre giorni alla settimana (lunedì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 14 alle 17, giovedì dalle 9 alle 12), all’Emporio di Niguarda potranno accedere le famiglie del quartiere e di quelli limitrofi segnalate dai volontari dei centri di ascolto di Caritas Ambrosiana dei decanti di Niguarda, Zara, Affori e Turro. Con questa nuova inaugurazione diventano 3 gli Empori della Solidarietà a Milano e 8 quelli complessivamente presenti in diocesi.