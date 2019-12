Diocesi: Civita Castellana, mons. Rossi visita i malati nell’ospedale Padre Pio di Bracciano

È un appuntamento consolidato quello dell’incontro del vescovo di Civita Castellana con i degenti dell’Ospedale Padre Pio di Bracciano (Rm), che ormai da anni si ripete a Natale e a Pasqua. Ieri mons. Romano Rossi ha fatto visita al nosocomio del comune a nord di Roma, in occasione delle festività natalizie, e ha celebrato l’Eucarestia insieme ai malati, ai loro familiari, ai sanitari e ai volontari che prestano servizio in ospedale. “Il vescovo ci ha invitato ad essere protagonisti della nostra vita”, racconta al Sir don Josef Rajcak, cappellano dell’Ospedale Padre Pio: “Dio ha un disegno di gioia e di amore per ognuno di noi e il nostro lavoro qui è lui stesso che lo dispone, ha affermato rivolgendosi in primo luogo agli operatori. Il nostro pastore ci ha ricordato poi che ognuno deve incontrare il Signore ogni giorno faccia a faccia, non solo a Natale”. Il cappellano ha descritto poi la giornata di oggi come un momento “semplice e delicato, in cui mons. Rossi ha voluto incontrare a tu per tu ognuno dei degenti. La sua presenza qui è significativa e si inserisce in un servizio costante ai malati, che dura da trent’anni e che è fatto di assistenza quotidiana alle persone malate e alle loro famiglie e di evangelizzazione”.