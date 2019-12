Brexit: i titoli dei giornali inglesi all’indomani del voto in Parlamento

Soltanto il ricovero improvviso in ospedale del duca di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta, toglie il posto d’onore al Brexit sulle prime pagine dei giornali britannici questa mattina. A ignorare la crisi dentro la famiglia reale, che rischia di passare il Natale senza uno dei suoi membri chiave, è il quotidiano progressista “Guardian”, che titola “Primo passo verso Brexit dopo che la legislazione ottiene una maggioranza enorme”. È sempre il “Guardian” a fare anche un accenno all’appello a superare le divisioni in materia di uscita dall’Unione europea, lanciato dal premier Boris Johnson dopo aver ottenuto, con ben 124 voti, l’approvazione della legislazione che porta il Regno Unito fuori dall’Europa il 31 gennaio 2020. Il “Daily Telegraph”, il più importante quotidiano di qualità vicinissimo al partito conservatore, preme sull’acceleratore di un “hard Brexit”, un’uscita senza accordo con la Ue, titolando “La Gran Bretagna abbandonerà tutti i regolamenti dell’Unione dopo Brexit”. La prima pagina del “Daily Express”, tabloid che vende più di 300mila copie, è dominata dal titolo “Momento storico mentre comincia finalmente Brexit” e, secondo questo quotidiano, il voto di ieri è stato “una vittoria spettacolare per Boris Johnson”. Un’analisi approfondita di quello che è successo si trova sul sito della Bbc che parla, per la prima volta, di “johnsonismo”, ovvero del piano del premier di riunire il Paese e far finire l’austerità.