Quirinale: il presidente Mattarella conferisce 32 onorificenze al Merito della Repubblica

Sono 32 le persone a cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito questa mattina l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana individuandole “tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani”.

Si tratta, spiega una nota del Quirinale, di “cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela dell’ambiente”.

Ecco l’elenco dei commendatori: Alessandra Rosa Albertini (68 anni di Pavia), Gaetano Angeletti (76 anni di Corridonia, Mc), Romolo “Romano” Carletti (84 anni di Montemignaio, Fi), Giuseppe Distefano (70 anni di Riposto, Ct), Dino Impagliazzo (89 anni di Roma), Donato Matassino (85 anni di Ariano Irpino, Av), Greta Reinberg Mastragostino (89 anni di Genova), Mauro Pelaschiar (70 anni di Monfalcone, Go), Giuseppe Pistolato (93 anni di Venezia), Rosalba Rotondo (61 anni di Scampia, Na) e mons. Filippo Tucci (90 anni di Roma). I nuovi ufficiali sono: suor Gabriella Bottani (55 anni di Milano), Elisabetta Cipollone (57 anni di Milano), Maria Coletti (50 anni di Roma), Giovanna Covati (58 anni di Piacenza), Emanuela Evangelista (51 anni), Claudio Latino (59 anni di Aosta), Alfredo Murgo (52 anni de L’Aquila), Angelo Pessina e Francesco Defendi (rispettivamente 57 anni e 55 anni di Bergamo), Massimo Pieraccini (56 anni di Firenze), Paolo Pocobelli (48 anni di Milano) e Tiziana Ronzio (49 anni di Roma). A diventare cavalieri sono: Pompeo Barbieri (25 anni di San Giuliano di Puglia, Cb), Christian Bracich (44 anni di Trieste), Samba Diagne (52enne senegalese), Marco Giazzi (26 anni di Castiglione delle Stiviere, Mn), Stefano Morelli (42 anni di Roma), Giacomo Perini (23 anni di Roma), Carlo Santucci (34 anni di Roma), Angel Micael Vargas Fernandez (20 anni di Casalmaiocco, Lo), Riccardo Zaccaro (22 anni di Roma).

Il Presidente #Mattarella ha conferito trentadue Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana #OMRI2019 Le loro storie: https://t.co/AidbEXGdBy pic.twitter.com/V6miMmXZfD — Quirinale (@Quirinale) December 20, 2019