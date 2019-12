Polonia: Caritas, cena della vigilia e regali per migliaia di senzatetto. Iniziative in 28 città

“Il Natale è un tempo particolare, solenne e pieno di gioia, quando tutti desideriamo aspettare la nascita del Redentore insieme ai nostri cari, in un’atmosfera di amore e di cordialità; purtroppo, però, non tutti ci riescono ed è proprio per loro che la Caritas organizza la cena della vigilia”: lo spiega il direttore della Caritas polacca, don Marcin Iżycki, che prevede la partecipazione all’evento di oltre 10mila persone fra anziani, persone sole e i senzatetto. Il 23 e il 24 dicembre prossimo in 28 città di tutta la Polonia gli ospiti della Caritas troveranno tavole imbandite a festa e verranno serviti da oltre 2mila volontari che collaboreranno all’approntamento delle tradizionali pietanze con numerosi ristoranti locali. A titolo gratuito da parte delle grandi catene di distribuzione di generi alimentari la Caritas ha ricevuto svariate tonnellate di prodotti necessari alla preparazione del tipico brodo di rape rosse così come del pesce fritto e dei crauti con funghi. I partecipanti alla cena, iniziata con gli auguri accompagnati dalla tradizionale condivisione del pane azzimo detto “opłatek”, riceveranno in regalo guanti, sciarpe o cappelli di lana fatti a mano nell’ambito dell’iniziativa “lavorare con cuore” e impacchettati insieme ad alimenti e alcuni altri generi di prima necessità.