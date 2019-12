Papa Francesco: videomessaggio congiunto con il segretario generale dell’Onu

Papa Francesco e il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, hanno registrato un videomessaggio, al termine dell’udienza concessa oggi dal Santo Padre. A riferirlo sono stati i giornalisti del “pool” ammessi all’udienza, rendendo noto che l’incontro privato tra Guterres e il Papa è durato 4o minuti. Guterres è arrivato in Vaticano alle 9.46, con un seguito molto ridotto, formato da sole tre persone, tra cui il suo capo gabinetto. All’ingresso della Sala del Tronetto, il Papa ha detto a Guterres in italiano: “Come sta?” e lui, sempre in italiano, ha risposto: “Santo Padre, grazie, è un onore grande”. Poi alle 9.50 le porte della biblioteca si sono chiuse, per aprirsi 40 minuiti dopo. Poi il Papa e Guterres hanno registrato il videomessaggio, al riparo dai giornalisti. Al termine lo scambio di doni: Guterres si è presentato dal Santo Padre a mani vuote, mentre il Papa gli ha regalato il medaglione della pace e i cinque libri del pontificato, più il Messaggio della pace di quest’anno firmato. Durante lo scambio dei doni il Papa e Guterres hanno parlato in spagnolo.