Papa Francesco: pace, migrazioni e cambiamento climatico tra i temi dell’udienza a Guterres

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Nella mattinata di oggi, nel palazzo apostolico vaticano, il Papa ha ricevuto in udienza il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che successivamente si è incontrato con il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, il quale era accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. A confermarlo è la Sala stampa della Santa Sede, precisando che l’incontro, “nella tradizione delle udienze concesse dai Pontefici ai vari Segretari Generali delle Nazioni Unite succedutisi nel tempo, si colloca in prossimità del 75° anniversario dell’Organizzazione”. “Nel corso dei cordiali colloqui – si legge nel comunicato – è stata espressa la considerazione della Santa Sede per l’impegno delle Nazioni Unite in favore della pace nel mondo. Ci si è poi soffermati sul processo di attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e sulla crisi del multilateralismo, resa particolarmente evidente dalle difficoltà di gestire alcune problematiche attuali, quali le migrazioni e la tratta di persone, il cambiamento climatico e il disarmo”. Nel prosieguo della conversazione, infine, “sono state trattate anche alcune situazioni di conflitto, instabilità sociale e gravi emergenze umanitarie”.