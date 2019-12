Papa Francesco: in visita a sorpresa al liceo romano Pilo Albertelli

Il Papa ha raggiunto questa mattina, a sorpresa, il liceo romano Pilo Albertelli, in via Daniele Manin, zona stazione Termini. In uno dei Venerdì della Misericordia, Bergoglio ha scelto dunque di dedicarsi ai ragazzi romani, che domani parteciperanno ad una Giornata di studio sulle migrazioni, inserita nelle attività didattiche degli studenti, in un’apposita aula dedicata. Nel liceo romano, insegna anche l’attuale direttore de L’Osservatore Romano, Andrea Monda. Il liceo romano è intitolato a Pilo Albertelli, professore di Storia e Filosofia in quello che allora si chiamava liceo “Umberto I”, torturato dai criminali della Banda Koch e trucidato alle Fosse Ardeatine.