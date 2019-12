Natale: Tv2000, in onda celebrazioni con il Papa, film Disney, documentari e concerti. Morgante (direttore), “accompagniamo i telespettatori per tutte le feste”

Le celebrazioni con Papa Francesco in collaborazione con Vatican Media, i cartoni animati della Disney, i grandi classici del cinema, i documentari e i concerti. Tv2000 dedica una programmazione speciale per le festività natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio. In onda tutti gli eventi più significativi presieduti dal Pontefice: messa di Natale (martedì 24 dicembre, ore 21.30); benedizione “Urbi et Orbi” (mercoledì 25 dicembre, ore 12); primi vespri e Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso (martedì 31 dicembre, ore 17); messa nella solennità di Maria Madre di Dio e Angelus da piazza San Pietro (mercoledì 1° gennaio, ore 10); messa dell’Epifania e Angelus da piazza San Pietro (lunedì 6 gennaio, ore 10). Tra i film “Nativity”, martedì 24 dicembre alle 12.20; “Il giro del mondo in 80 giorni”, mercoledì 25 dicembre alle 12.20; “Piccole donne”, giovedì 26 dicembre alle 21.15 e domenica 29 dicembre alle 12.20. Tv2000 trasmetterà, inoltre, due cartoni animati di Walt Disney: “Oliver and company” mercoledì 25 dicembre alle 18.30 e sabato 4 gennaio alle 21.20 e “Basil l’investigatopo” sabato 28 dicembre alle 21.15 e domenica 5 gennaio alle 12.20. Alla programmazione natalizia dell’emittente della Cei si aggiungono alcuni documentari come “Michelangelo e la Sistina” di Piero Badaloni (martedì 24 dicembre, ore 16); “Il presepe come Betlemme” (giovedì 26 dicembre, ore 11 e martedì 31 dicembre, ore 19); “La marcia dei pinguini” (giovedì 2 gennaio, ore 21.15); “I re magi” (domenica 5 gennaio, ore 11.15 e 22.50) e “Piersanti Mattarella” (domenica 5 gennaio ore 22.50) in occasione dei 40 anni dall’omicidio. Su Tv2000 in onda anche la grande musica con concerti d’eccezione come “Frate Alessandro: una voce da Assisi” (martedì 24 dicembre, ore 19), il Concerto di Natale a Vienna (mercoledì 25 dicembre, ore 15.20) e il Concerto della Marina militare (mercoledì 25 dicembre, ore 20.30).

“Accompagniamo con un percorso guidato i telespettatori per tutte le feste di Natale – spiega il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante –. In questo periodo dell’anno vogliamo essere ancor più la tv delle famiglie e dunque abbiamo pensato e proporremo una programmazione che ne rispecchi il senso. Il fulcro sono le celebrazioni religiose con Papa Francesco, sempre seguitissime. Ma ci sono anche i film per tutte le fasce di pubblico, i grandi documentari e i cartoni animati che, quando sono ben realizzati, guardano con piacere anche gli adulti”. “Tengo particolarmente ai concerti, perché la musica – conclude Morgante – connota le feste ed è un potente linguaggio universale”.