Maltempo: Coldiretti, 4 tempeste al giorno con temperature di 1,39 gradi superiori alla media

“Con l’ultima ondata di maltempo sale il conto degli eventi estremi di un autunno pazzo in cui si sono registrati in media quasi 4 nubifragi al giorno fra tempeste di pioggia, neve, vento, trombe d’aria e grandine, con un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e centinaia di milioni di danni nelle campagne”. Lo segnala un’elaborazione di Coldiretti su dati Eswd in relazione alla nuova allerta meteo di fine autunno che dal punto di vista climatologico ha fatto registrare temperature superiori di 1, 39 gradi rispetto alla media stagionale. “L’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai diventata la norma anche in Italia tanto che siamo di fronte a una evidente tendenza alla tropicalizzazione che – evidenzia l’organizzazione – si manifesta con una più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali e territoriali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo”. Una situazione che “preoccupa sempre più gli italiani con 3 su 4 (75%) spaventati dai cambiamenti climatici secondo l’indagine Coldiretti/Ixè”.