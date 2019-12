Diocesi: Grosseto, donati alla Caritas 500 chili di pecorino dop

Una donazione di ben 500 chili di pecorino dop da parte del Consorzio tutela del Pecorino Toscano dop è giunta questa mattina alla Caritas di Grosseto. Gran parte del pecorino donato sarà messo a disposizione della Bottega della solidarietà, in via Pisa, dove un centinaio di famiglie, inserite nel programma di sostegno, hanno la possibilità di fare la spesa gratuitamente, mentre un altro quantitativo sarà a disposizione della mensa dei poveri. “Sono gesti che nell’imminenza delle feste natalizie acquistano un significato particolare – dicono il direttore della Caritas diocesana, don Enzo Capitani, il vice direttore Luca Grandi e la responsabile della Bottega, Loredana Sauna –, perché ci testimoniano che sul nostro territorio c’è ancora un modo di fare impresa orientato non solo al legittimo profitto, ma anche ad uno sguardo di attenzione ai bisogni che emergono. E le povertà materiali restano un bisogno evidente, che negli ultimi anni si è andato, purtroppo, cronicizzando”. Dalla Caritas un ringraziamento al Consorzio e a tante persone, enti, imprese che “colgono il senso e la missione di Caritas, che non è quella di erogare servizi, ma di allenare il cuore della comunità intera alla carità, cioè ad un amore che non giudica, non fa preferenze, non etichetta”.