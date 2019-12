Solidarietà: la Seleçao internazionale sacerdoti calcio in campo domani a Roseto degli Abruzzi per raccogliere fondi a favore dell’India

Sacerdoti in campo a Roseto degli Abruzzi (Te) per un incontro di calcio attraverso il quale verranno raccolte offerte che serviranno al finanziamento di un progetto per la costruzione di 50 bagni in India.

Solidarietà, divertimento e amicizia sono le parole d’ordine del raduno nazionale della Seleçao internazionale sacerdoti calcio, in programma il 3 e 4 dicembre nella località della costa teramana. Il momento centrale della manifestazione sportiva sarà quello del 3 dicembre, quando al campo comunale “Fonte dell’Olmo” di Roseto degli Abruzzi, si svolgerà alle 15.30 la partita di calcio tra la della Seleçao internazionale sacerdoti calcio e la Nazionale italiana jazzisti, preceduta alle 14.30 dalla partita di calcio tra le compagini studentesche rosetane dell’Istituto statale superiore “Moretti” e il polo liceale statale “Saffo”. La giornata si concluderà alle 21.30 con il concerto della Nazionale italiana jazzisti.

Un appuntamento di sport e preghiera promosso dalla diocesi di Teramo-Atri in collaborazione con il Comune di Roseto degli Abruzzi, l’Istituto statale superiore “Moretti”, il polo liceale statale “Saffo”, il Csi Abruzzo e Devotio.

La Seleçao internazionale sacerdoti calcio è un’associazione no profit fondata nel 2005, composta da 120 sacerdoti italiani e di altri Paesi, tutti accomunati dalla passione per il calcio. Fondata da Moreno Buccianti, ex calciatore ed attualmente Tecnico della stessa compagine, ha partecipato ad oltre 470 manifestazioni in tutta Italia. Lo scopo dell’associazione è quello di aiutare le persone meno fortunate, promuovendo e partecipando a manifestazione di solidarietà a favore di altri enti su tutto il territorio nazionale.