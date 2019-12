Roma: mons. Palmieri (vescovo ausiliare), “malessere delle periferie frutto di una città abbandonata alle mafie”

“Il malessere dei romani e soprattutto delle periferie è frutto anche di una città abbandonata alle mafie che riciclano i proventi della droga in attività illecite e nel gioco d’azzardo”. Lo ha detto stamani mons. Gianpiero Palmieri, vescovo ausiliare di Roma e delegato per la Carità, per la Pastorale dei Migranti e dei Rom, intervenendo all’Osservatorio Parlamentare sulla Capitale. “La storia di Roma è fatta anche da tante comunità cristiane nel territorio – ha aggiunto il presule -. In alcuni quartieri spiace sentirsi dire: ci siete solo voi, solo la parrocchia”.