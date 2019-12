Greenaccord: eletto il nuovo direttivo rinnovato per due terzi. Cauteruccio confermato presidente

L’Assemblea dei soci di Greenaccord Onlus ha eletto il nuovo direttivo che sarà in carica per il prossimo quadriennio. Confermato come presidente Alfonso Cauteruccio; vicepresidente la giornalista del tg2 Christiana Ruggeri; segretario generale il giornalista Giuseppe Milano. Andrea Masullo riconfermato alla direzione scientifica. Il nuovo direttivo risulta così composto: Alfonso Cauteruccio (presidente, confermato); Christiana Ruggeri (vicepresidente); Giuseppe Milano (segretario generale); Antonio D’Angelo (tresoriere, confermato); Andrea Masullo (direttore scientifico, confermato); Martina Valentini (confermata); Romina Gobbo (con delega alla comunicazione); Domenico Gaudioso (con delega ai rapporti internazionali); Elpidio Dell’Aversana (con delega all’organizzazione degli eventi); Luisella Meozzi (quale presidente di Greenaccord Emilia Romagna); Domenico Piano (quale presidente di Greenaccord Umbria); Silvia Guidi (quale presidente di Greenaccord Lazio); Claudio Farnetani (confermato, presidente di Greenaccord Toscana). Cauteruccio, rieletto per il terzo e ultimo mandato presidente di Greenaccord Onlus, ha dichiarato: “Aver rinnovato per due terzi il direttivo di Greenaccord Onlus consente all’Associazione di avere nuova vitalità ed entusiasmo necessari per offrire alla rete internazionale di giornalisti, che segue con interesse i nostri incontri, un apporto più rispondente alle esigenze dettate dalle emergenze ambientali odierne e dalle nuove sfide della comunicazione”.