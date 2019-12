Diocesi: Savona, due incontri con mons. Bettazzi sul Concilio Vaticano II

Due incontri in vista del Sinodo della diocesi di Savona-Noli con un protagonista d’eccezione del Concilio Vaticano II: mons. Luigi Bettazzi, unico vescovo italiano presente al Concilio oggi vivente. Il presule, già ospite nella diocesi in passato e presidente internazionale di Pax Christi, con i suoi 96 anni, interverrà a Cogoleto, nella parrocchiale di Santa Maria Maggiore. L’intervento è in programma per stasera, lunedì 2 dicembre, alle 21, e a Savona domani, martedì 3 dicembre, sempre alle 21, nella Sala Cappa della Città dei Papi, in via dei Mille 4. Gli incontri sono organizzati dalla diocesi di Savona-Noli assieme alla parrocchia di Santa Maria Maggiore e al Circolo Helder Camara di Cogoleto.