Diocesi: Pinerolo, anche in Avvento gli incontri “Fede con arte” promossi dal vescovo Olivero. Tre appuntamenti dedicati allo stupore

Con l’inizio dell’Avvento riprendono a Pinerolo gli appuntamenti culturali “Fede con arte” promossi dal vescovo diocesano, mons. Derio Olivero. “Il tema che ci accompagnerà in questo ciclo di incontri – spiega il vescovo – è quello dello stupore. Sono profondamente convinto che abbiamo bisogno di riacquistare la capacità quotidiana di stupirci, cioè di guardare con attenzione le cose, gli eventi, le persone per vederne gli aspetti buoni e belli ed esserne grati”. “Uno degli atteggiamenti più difficili da vivere oggi è proprio la capacità di essere grati”, prosegue mons. Olivero, secondo cui “il lavoro sullo stupore ci potrà aiutare in questo cammino per uscire dal pericolo di valutare solo le cose come utili o inutili, piacevoli o non piacevoli. L’arte sempre allena lo stupore e la capacità di stupirsi”.

Il primo incontro è in programma per giovedì 5 dicembre con “Oltre noi: Annunciazioni. Leonardo e Lotto”. Si prosegue giovedì 12 dicembre con “Per noi: Natività. Caravaggio e Botticelli”. L’ultimo incontro, il 19 dicembre, sarà dedicato a “Senza parole: i pastori. Gherardo delle notti e Tintoretto”.

Il ciclo sarà ospitato, come di consueto, nella sala del seminario; in ogni data, la riflessione di mons. Olivero verrà proposta in tre diversi orari: 16, 18.30 e 21.