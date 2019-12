Diocesi: Milano, Fondazione San Carlo celebra il 25° anniversario. Convegno “Casa e lavoro: da situazione a occasione”

La Fondazione San Carlo di Milano celebra il suo 25° anniversario con il convegno “Casa e lavoro: da situazione ad occasione”. L’appuntamento è per domani, martedì 3 dicembre, nella sede di Caritas Ambrosiana alla presenza dell’arcivescovo mons. Mario Delpini. All’incontro (dalle ore 10 via San Bernardino 4) insieme all’arcivescovo dialogheranno Daniele Conti (presidente della Fondazione San Carlo Onlus), Aldo Bonomi (sociologo), Alessandro Maggioni (presidente Consorzio cooperative lavoratori Milano), Matteo Cabassi (amministratore delegato Brioschi sviluppo immobiliare S.p.a.). “Nata nel 1994 per volontà dell’allora arcivescovo di Milano, il cardinale Carlo Maria Martini, con lo scopo di affrontare le vecchie e le nuove povertà che si stavano manifestando nella metropoli milanese e nella diocesi, la Fondazione si è dedicata all’ospitalità, alla formazione professionale, all’offerta di soluzione abitative stabili e dignitose”, spiega un comunicato. “In questi 20 anni ha dato una casa a 450 famiglie nei 277 appartamenti sociali che gestisce, offerto accoglienza temporanea a 18mila persone nei pensionati che amministra (166 posti letto complessivi), formato attraverso corsi professionali e tirocini 2.100 lavoratori”.