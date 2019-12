Consiglio d’Europa: presentazione rapporto sui bambini con disabilità nell’ambiente digitale. Commissario diritti umani Mijatovic in Bosnia

(Strasburgo) Avvenuto il passaggio tra la presidenza francese del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa a quella georgiana: il ministro francese, Amélie de Montchalin, ha ceduto il testimone a David Zalkaliani, ministro degli esteri della Georgia, che presiederà il Comitato fino a maggio 2020. Le priorità del semestre saranno “la protezione dei diritti umani e dell’ambiente, la partecipazione civile nei processi decisionali, una giustizia adatta ai minori e il rafforzamento della democrazia tramite l’istruzione, la cultura e l’impegno giovanile”. La prima riunione del Comitato dei ministri – massimo organo politico del CdE – sotto la nuova presidenza si svolgerà questa settimana, a Strasburgo (3-5 dicembre): in agenda c’è l’esame dell’“implementazione di una serie di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo”. In settimana anche la sessione plenaria della Commissione di Venezia (Venezia 6-7 dicembre), chiamata ad adottare un rapporto “sull’inclusione di un territorio non riconosciuto internazionalmente nella circoscrizione nazionale per le elezioni legislative”, oltre a una serie di pareri. Saranno inoltre eletti il presidente, i vicepresidenti e altri rappresentanti della Commissione.

In vista della Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre), oggi il Consiglio d’Europa lancia un nuovo rapporto sui bambini con disabilità nell’ambiente digitale, dal titolo “Due clic in avanti e un clic indietro”. Invece il commissario per i diritti umani Dunja Mijatović, dopo essere stata in Grecia, questa settimana sarà in Bosnia-Erzegovina anche qui per una verifica sui diritti umani dei rifugiati e dei migranti, compresi i richiedenti asilo. Da segnalare nell’agenda del Consiglio, a Strasburgo (4-6 dicembre), un seminario su “L’intelligenza artificiale e il suo impatto sui giovani”.