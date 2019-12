Colletta alimentare: Fondazione Banco Alimentare, “raccolte 8.100 tonnellate, l’equivalente di 16.200.000 pasti”

“8.100 tonnellate, l’equivalente di 16.200.000 pasti”: è il risultato della 23ª Giornata nazionale della Colletta alimentare, che si è tenuta sabato scorso in circa 13.000 supermercati in tutta Italia. A renderlo noto, in comunicato stampa, è la Fondazione Banco Alimentare. Un risultato in linea con i risultati consolidati negli ultimi anni: quanto raccolto, insieme a quanto recuperato dal Banco Alimentare nella sua ordinaria attività durante tutto l’anno, sarà distribuito a circa 7.500 strutture caritative che assistono oltre 1,5 milioni di persone. “Anche quest’anno abbiamo avuto la riprova che si può vivere un gesto di solidarietà in qualunque condizione ci si trovi; non c’è situazione che possa mortificare il nostro desiderio di bene. Come ci ha recentemente richiamato il Papa, ‘…fissiamo lo sguardo sull’essenziale che non ha bisogno di tante parole’. Proprio in questa prospettiva i numeri acquistano il loro più pieno significato”, dichiara Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare.