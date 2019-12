Solidarietà: Opera San Francesco, chef stellati per i 60 anni della mensa dei poveri a Milano

Compie 60 anni domani, 20 dicembre, la mensa dei poveri di Opera San Francesco (Osf), a Milano, e offrirà un pranzo e una cena speciali con chef stellati. A pranzo sarà Philippe Lévéillé, che cucinerà pasta “calamarata”, guancia di vitello con purè e tiramisù. A cena sarà il turno di Alessandro Negrini e Fabio Pisani che prepareranno lasagna di pasta fresca alle verdure, stufato di manzo del Parco del Ticino con polenta integrale bio, zuccotto con salsa al mascarpone e gocce di cioccolato. Lo stesso menù che presenteranno a pranzo nell’altra mensa dell’Opera, sita in piazzale Velasquez. Nel pomeriggio, nella chiesa dei Frati Cappuccini di viale Piave 2, alle 18, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, e padre Roberto Genuin, ministro generale dell’Ordine dei Frati Cappuccini, celebreranno una messa solenne per il 60°. Al termine della celebrazione, l’arcivescovo, accompagnato dal presidente di Osf e dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, visiterà la mensa storica di corso Concordia e il servizio docce e guardaroba. “Ciò che desideriamo – dichiara fra Marcello Longhi, presidente di Opera San Francesco – da sempre, ma ancor di più in questa ricorrenza, è far conoscere a quante più persone possibili le necessità dei tanti poveri che ancora vivono nelle nostre comunità, accanto a noi. Ogni iniziativa pensata quest’anno è nata a questo scopo. Osf per chi soffre lavora da 60 anni con impegno e professionalità: ogni giorno infatti offriamo a chi è in difficoltà e si sente solo, non solo aiuto concreto, ma anche ascolto e conforto, basilari per riacquistare la dignità perduta. Ma non è mai abbastanza: occorre quindi migliorare i nostri servizi e per farlo serve il pensiero, il supporto e l’impegno di tutti, in prima persona, senza voltarsi dall’altra parte”. Nell’ultimo anno, Opera San Francesco per i poveri ha distribuito 712.300 pasti, 57.520 ingressi alle docce, 9.130 cambi d’abito e 36.300 visite mediche.