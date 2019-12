Produzione costruzioni: Istat, ad ottobre aumento dello 0,4% rispetto a settembre e in crescita del 2,7% su base annua

A ottobre 2019 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti dello 0,4% rispetto a settembre 2019. È quanto stima l’Istat che oggi diffonde i dati relativi alla “Produzione nelle costruzioni” per ottobre 2019.

“Pur in un quadro di persistente variabilità mensile – spiega l’Istat –, la produzione nelle costruzioni appare, su base congiunturale, in moderata crescita, come attesta l’andamento dell’indice destagionalizzato di ottobre, sia mensile che trimestrale. Rivisto al rialzo anche l’indice di settembre, che ora mostra una variazione congiunturale marginalmente positiva”. “Anche in termini tendenziali – aggiunge l’Istituto nazionale di statistica –, prosegue la tendenza positiva in atto dall’inizio dell’anno, sebbene in rallentamento rispetto ai primi mesi del 2019”.

Stando ai dati diffusi, infatti, nella media del trimestre agosto-ottobre 2019, la produzione nelle costruzioni cresce dello 0,3%.

Su base annua, l’indice grezzo e l’indice corretto per gli effetti di calendario crescono entrambi del 2,7% (i giorni lavorativi sono stati 23, come ad ottobre 2018).

Nella media dei primi dieci mesi del 2019, l’indice corretto per gli effetti di calendario registra un aumento del 2,9%, mentre l’indice grezzo mostra una crescita del 3,0%.