Povertà: Caritas, on line e su Tv2000 tre video con i poveri al centro

Tre video per mettere al centro il protagonismo delle persone che vivono in povertà, ciò che hanno da dire e da dare, prima dei loro bisogni. È on line sul sito www.caritas.it il primo dei tre video, mentre gli altri due, realizzati da Tv2000, verranno trasmessi durante la puntata odierna di “Siamo Noi”, a partire dalle 15.20. Ospite in studio il direttore di Caritas italiana, don Francesco Soddu. Gli organismi che compongono la Consulta ecclesiale nazionale degli organismi socio assistenziali hanno condiviso la scelta di un percorso comune, per accogliere concretamente il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale dei poveri attraverso un impegno concreto che continua nel tempo.