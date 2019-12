Omiletica: Istituto Teologico Assisi, corso intensivo con gli interventi di don Rosini, p. Michelini e mons. Marini

Un corso intensivo di omiletica organizzato dall’Istituto Teologico di Assisi, in collaborazione con la Conferenza episcopale umbra. Si svolgerà in due momenti, dal 3 al 4 e dal 10 all’11 gennaio 2020, a Santa Maria degli Angeli (Assisi), all’hotel Domus Pacis. Il corso si ispira all’esortazione apostolica Evangelii gaudium di Papa Francesco, in particolare ai numeri 135-159, riguardanti l’omelia. È rivolto agli studenti e agli ex alunni dell’Istituto Teologico di Assisi, dell’Istituto superiore di scienze religiose di Assisi e del Seminario regionale umbro, a tutti i sacerdoti e i diaconi. Ad aprirlo, venerdì 3 gennaio, alle 15, sarà il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, cui seguirà la presentazione di mons. Renato Boccardo, presidente della Ceu. Poi, diversi esperti, come Alessandra Pierini e Georges Massinelli, approfondiranno temi come “L’omelia, la comunicazione, il parlare in pubblico” e “Omelia e Sacra Scrittura”. L’indomani, alle 15, don Fabio Rosini, direttore del Servizio per le vocazioni della diocesi di Roma, parlerà di “Omelia, catechesi ed evangelizzazione”. Nel fine settimana successivo, sabato 11 gennaio, interverranno, dalle 9, p. Giulio Michelini dell’Istituto Teologico di Assisi, su “Omelia e Sacra Scrittura”, e mons. Guido Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, su “Omelia ed Evangelii gaudium”. È necessario iscriversi entro il 1° gennaio 2020.