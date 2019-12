Diocesi: Perugia, stasera veglia di preghiera dei giovani assieme al card. Bassetti

Una veglia di preghiera d’Avvento dei giovani con l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il card. Gualtiero Bassetti, promossa dall’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile assieme alla Pastorale universitaria. Si terrà nella serata di oggi, giovedì 19 dicembre, alle 20.45, nella cattedrale di San Lorenzo, in vista del Natale. La veglia di quest’anno, spiega don Luca Delunghi, responsabile della Pastorale giovanile, ha per titolo “Senza indugio”. “Oltre ad alcune brevi testimonianze di giovani, è importante soprattutto il tema dell’incontro, che parte dalla Christus vivit di Papa Francesco in cui invita i giovani a camminare, ‘senza indugio’, come hanno fatto i pastori nell’avviarsi verso Betlemme. Il tema dell’attesa in Avvento diventa qualcosa di attivo: un camminare in questo tempo senza attendere passivamente”. Durante il momento di preghiera saranno anche presentate le iniziate della Pastorale giovanile del prossimo anno, che aiutano questo “camminare attivo” nella fede: dai pellegrinaggi alle esperienze di missione e carità in Italia e all’estero, “tutte occasioni di crescita umana e cristiana per i giovani”.

Dopo la veglia di preghiera dei giovani, nei giorni che precedono il Natale, due luoghi simbolo dell’umana sofferenza saranno al centro dell’attenzione della Chiesa diocesana attraverso la presenza del suo pastore: l’Ospedale di Santa Maria della Misericordia, sabato 21 dicembre (ore 17.30), dove il cardinale visiterà alcuni reparti e celebrerà la messa con degenti, familiari, operatori sanitari e volontari; l’Istituto Don Guanella, domenica 22 dicembre (ore 17.30), dove il presule ammirerà il presepe vivente realizzato dagli ospiti della struttura e celebrerà la messa con tutti i membri della numerosa famiglia guanelliana.